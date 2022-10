Esce un nuovo film con Jared Leto

L'attore (premio Oscar) e cantante Jared Leto interpreterà in un film Karl Lagerfeld, il celebre stilista morto nel 2019.

Al momento non si hanno maggiori dettaglia, ma quello che è certo è che lo stesso Leto sarà anche produttore esecutivo assieme ad alcuni storici collaboratori di Karl Lagerfeld: Pier Paolo Righi, Caroline Lebar e Sebastien Jondeau.

La Lebar era consulente e responsabile della comunicazione dello stilista, Righi è stato per più di 10 anni l’amministratore delegato della Maison mentre Jondeau è stato per un ventennio assistente personale e guardia del corpo.

"Karl è sempre stato un'ispirazione per me – ha detto Leto – era un vero poliedrico, un artista, un innovatore, un leader e, soprattutto, un uomo gentile. Quando ci siamo uniti al suo team abbiamo immediatamente condiviso la visione creativa di fare un'ode rispettosa a Karl spingendo al contempo i confini artistici di ciò che può essere un film biografico".



Il lavoro di Karl Lagelfeld sarà anche il tema della mostra del Costume Institute 2023 e del Met Gala.

(Foto Getty Images)