Sarah Jessica Parker è di ritorno. Con la borsa più stravagante di sempre

Torna Sarah Jessica Parker, tornano le avventure del suo personaggio Carrie Bradshaw e delle sue amiche nel seguito della serie tv "Sex And The City", intitolato "And Just Like That".

Dopo la prima serie, che ha fatto discutere per l'assenza di Samantha (interpretata dall'attrice Kim Cattral) e la repentina, fulminea morte del marito di Carrie, Mr. Big, si stanno adesso girando le nuove puntate della seconda serie. Samantha non ci sarà neanche stavolta.

Ma Carrie sarà più alla moda che mai. Basta guardare le prime immagini dal set. Nelle foto, Sarah Jessica sfoggia persino la borsa piccione che fece tanto parlare di sé quando fece la sua apparizione a Milano, durante la sfilata della collezione Uomo Autunno Inverno 2022 2023 di JW Anderson.

#andjustlikethat #sexandthecity season 2... and it begins... now i have to wait to find out what the fake pigeon is for pic.twitter.com/oUdbilSlhb — TREKdommyHORRORdommyQUEERdommyBIKINGdommy (@dommyinla) October 5, 2022

It’s like that purse Big have her….. yeah the one she hated #AndJustLikeThat pic.twitter.com/VQfUs6goxG — Cloetta Spelletta ‍♀️ (@CloettaTheWitch) October 5, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da And Just Like That... Costumes (@andjustlikethatcostumes)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JW ANDERSON (@jw_anderson)

Ad accendere la curiosità delle fan della serie è poi la notizia che John Corbett tornerà e rivestirà nuovamente i panni di un grande amore di Carrie, l'affascinante Aidan Shaw.

(foto Getty Images)