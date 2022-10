Jennifer Lopez e Ben Affleck in lite furiosa

Si sono lasciati. Per xx anni. Poi rimessi insieme. Infine sposati due volte, con cerimonia doppia, a Las Vegas e in Georgia. E con doppia luna di miele, a Parigi e in Italia. Ma... cosa sta accadendo adesso a Jennifer Lopez e Ben Affleck?

Secondo il magazine Radar On Line tra i Bennifer ci sarebbero liti furiose. Il motivo? Il fatto che J.Lo pensi moltissimo alla carriera e non abbandoni mai il suo rigido perfezionismo. E che Ben Affleck non riesca a smettere di fumare.

Radar On Line riporta le voci di fonte anonime, ma vicine ai Bennifer: "L'ha preso in giro per un po', ma Ben si sta rendendo conto che Jennifer è orientata alla carriera come non mai. Per lui è stato un grande campanello d'allarme", riferisce riguardo a Ben. E anche, sul suo vizio del fumo: “Jennifer odia il fumo. Non puoi stare al suo fianco se non ti prendi cura del tuo corpo. Lei non beve, non manca cibo spazzatura e di certo non fuma”. E anche: "Mantenere tutti felici allo stesso tempo è stato quasi impossibile”.

Si parla anche di una litigata davvero furiosa, durante la quale Ben, stressato dal perfezionismo di Jennifer, avrebbe perso il controllo. Secondo la fonte, J. Lo "è nota per urlargli contro e puntare il dito". E anche: “Prima delle nozze, Jennifer ha fatto una performance da Oscar per Ben, fingendo di essere la futura moglie perfetta e accomodante” e Ben “accecato dall’amore, non si rendeva conto del grande guaio in cui si stava cacciando”.

