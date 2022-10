Angelina Jolie lancia pesantissime accuse contro Brad Pitt

Nuovo capitolo nella battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt. In un ricorso presentato al tribunale di Los Angeles, l'attrice sostiene che durante il volo aereo che il 14 settembre 2016 dalla Francia li stava riportando in California Pitt la malmenò. Non solo: se la prese anche con due dei loro sei figli, all'epoca tutti minorenni.

"Mi ha afferrato per la testa e mi ha scosso", ha raccontato Jolie a proposito dell'ex marito, il quale avrebbe poi preso per il collo uno dei loro bambini, quasi soffocandolo, e schiaffeggiato un altro, mentre questi tentavano di difendere la madre. Non contento, Pitt avrebbe "versato birra su di lei e vino rosso sui bambini".

L’unica cosa certa è che, dopo quel volo, per il benessere della sua famiglia, la Jolie decise di chiedere il divorzio. Un portavoce di Pitt ha smentito all'Associated Press la veridicità della ricostruzione fatta dall'attrice.

Jolie denunciò subito all'epoca i presunti abusi, ma il fascicolo venne tenuto riservato. Sia l'Fbi che la Contea di Los Angeles aprirono un'indagine, ma non riscontrarono elementi sufficienti per procedere contro Pitt. Ora staremo a vedere...

(Foto Getty Images)