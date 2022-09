Patrick Dempsey in Italia: le bellissime foto

Patrick Dempsey è nel nostro paese per girare il film di Michael Mann dedicato alla vita di Enzo Ferrari. L'attore si trova a Modena, sul set della pellicola, dove sono state scattate queste bellissime foto.

More photos of Patrick Dempsey on the set of Ferrari today in Modena, Italy - Part 2.#PatrickDempsey #FerrariMovie pic.twitter.com/v3N9j9gQ6W — The Dempsey Hub (@thedempseyhub) September 27, 2022

Another video of Patrick Dempsey greeting fans on the set of Ferrari in Modena, Italy.#PatrickDempsey #FerrariMovie pic.twitter.com/OTMlpPuC3x — The Dempsey Hub (@thedempseyhub) September 28, 2022

Nelle immagini, Dempsey indossa occhialoni e casco da pilota. Il suo ruolo è quello del campione Piero Taruffi. Ferrari è interpretato da Adam Driver. La moglie di Ferrari è Penelope Cruz. Il film narra il difficile periodo (è il 1957) quando Ferrari è distrutto dalla morte del figlio e preoccupato per il possibile fallimento dell'azienda. E' così che, per risollevarne le sprti, decide di competere alla celebre corsa delle Mille Miglia.

Video di NicoGhirelli delle riprese a Modena del film di Michael Mann su #EnzoFerrari con Adam Driver (Enzo) e Patrick Dempsey (Taruffi) #F1 pic.twitter.com/Rnf0Stw9Ox — Saetta McQueen ⚡️ (@Saetta_McQueen) September 28, 2022

A very lovely photo of Patrick Dempsey on the set of Ferrari yesterday in Modena, Italy. #PatrickDempsey #FerrariMovie pic.twitter.com/RGg2M8A4oA — The Dempsey Hub (@thedempseyhub) September 27, 2022

Dempsey, che per il ruolo ha degli inediti capelli bianchi (su cui ha scherzato su: "Tingi i capelli, divertiti. I biondi si divertono di più, è vero. Sono in Italia, guido auto da corsa. Quindi, non posso lamentarmi”) è un appassionato di auto da corsa e ha anche dato vita alla Dempsey Racing, che ha descritto come "una raccolta di appassionati di sport motoristici e professionisti con l'intento di coltivare nuovi talenti insieme a stimate leggende delle corse ai vertici mondiali di questo sport”.

Il film dedicato a Ferrari dovrebbe uscire nel 2023.

(Foto Getty Images)