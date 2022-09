Tom Hanks fa un'incredibile confessione

Tom Hanks si è lasciato andare a una rivelazione che ha dell'incredibile. L'attore ha infatti dichiarato che nel corso della sua carriera ha "realizzato solo quattro film buoni".

Parole sorprendenti, considerando che Hanks ha recitato in almeno 50 film. E tra questi ci sono pellicole come "Philadelphia" e "Forrest Gump" (che gli hanno fruttato il premio Oscar), "Big", Splash", "Insonnia d’amore", "Apollo 13", "Salvate il soldato Ryan", "C’è posta per te", "Il miglio verde", "Cast Away", "Prova a prendermi", "The Terminal", "Il codice Da Vinci", "Angeli e demoni".

Dopo la dichiarazione di Hanks (al magazine People) ci si chiede adesso quali siano questi 4 film. Hank ha dichiarato soltanto: "Ho realizzato tantissimi film (e quattro di questi credo siano piuttosto buoni) e sono ancora affascinato da come nascano i film. Dalla scintilla di un’idea alle immagini sullo schermo, l’intero processo è un miracolo. Girare un film è un lavoro molto pesante, che richiede un lungo lasso di tempo... È il lavoro più bello del mondo e, allo stesso tempo, che più ti confonde".

Tom Hanks ha anche scritto il suo primo romanzo, "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece", in uscita il 9 maggio 2023. Hanks racconta la costruzione di un colossal d’azione, con supereroi e budget stellare. L'attore aveva già pubblicato i racconti "Tipi non comuni" nel 2017.

(Foto Getty Images)