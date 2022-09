Gwyneth Paltrow ricoperta d'oro per festeggiare i 50 anni

Gwyneth Paltrow ha deciso di festeggiare i suoi 50 anni con una foto memorabile. L'attrice infatti si è lasciata ritrarre completamente nuda, ricoperta soltanto da una scintillante vernice dorata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Sul set dello scatto, la Paltrow ha dichiarato: "Tutto quel che so è che mi stanno dipingendo d'oro e che devo essere nuda. Mi sento così bene compiendo 50 anni, posso esprimere tutto quel senso di energia e di ottimismo che provo... Ha a che fare con lo sguardo femminile e la voglia di divertirsi".

La Paltrow ha aggiunto: "Il mio corpo è una mappa di quel che accade giorno per giorno... una collezione di segni e irregolarità che marcano i capitoli. Cicatrici da bruciature col forno, un dito schiacciato tempo fa in una finestra, la nascita di un figlio. Capelli argentei e rughe sottili. Il sole ha lasciato impronte celestiali su di me".

(Foto Getty Images)