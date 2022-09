Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si scambiano romantici auguri di compleanno

Dimenticate il detto: "l'amore non è bello se non è litigarello" perché per Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas "l'amore non è bello se non è social". Innamorati ancora come il primo giorno dopo ben 22 anni di matrimonio, i due attori si scambiano romantici messaggi sui social, quasi quotidianamente.

L'ultima occasione è stata per il compleanno di entrambi, il 25 settembre scorso. Per lei 53 candeline, per lui 78. Auguri incrociati sono stati postati nei profili delle due star. Il primo messaggio è stato scritto dalla Zeta-Jones. Su Instagram ha pubblicato una loro foto con dedica: "E' il nostro compleanno, ormai sono 24 anni che celebriamo il nostro giorno speciale insieme. Lo aspetto ogni anno". E conclude con un "I Love You".

A stretto giro Douglas ha replicato con un'altra foto. Entrambi più giovani, e sempre bellissimi. Non è mancata la dedica: "Buon compleanno Catherine, ti amerò per sempre". Lei gli ha risposto: "Buon compleanno tesoro. Sono così felice di condividere con te questo giorno. Ti amo".

Il doppio compleanno è stato festeggiato in una località di mare. Questa volta però top secret. Di certo sappiamo che la coppia è partita a bordo di un elicottero. Sulla pagina della diva de la Maschera di Zorro è stato postato un video. Manca solo la destinazione. Di certo sarà stata romantica.

