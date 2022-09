George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon insieme di nuovo per Ocean 14

Buone notizie per i fan della saga cinematografica dedicata a Danny Ocean. Dopo Il grande successo di "Ocean's Eleven", seguito da "Ocean's' Twelve" e "Ocean's Thirteen", adesso si parla di un nuovo film in arrivo: "Ocean's Fourteen".

Il cast è quello di sempre, a dir poco stellare: George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Secondo il magazine Sun, le tre star sono in procinto di riunirsi per girare appunto questa nuova pellicola dedicata agli audaci colpi di Danny Ocean. Una fonte anonima ha dichiarato al Sun: "Le voci su un film con George, Brad e Matt sono circolate da anni, ma i tempi erano scaduti e i loro programmi stracolmi sembravano confermare che non fosse possibile”.

Gli stessi attori hanno dichiarato al MailOnLine che: "Finalmente la squadra giusta si è riunita nel tentativo di rendere il film un enorme successo. Il franchise è estremamente popolare e la trama brillante è stata un'opportunità troppo bella per lasciarla”.

Il primo film della saga era uscito nel 2001 ed era stato campione di incassi. Dopo i due sequel, era venuta anche la pellicola tutta al femminile "Ocean’s Eight" con Sandra Bullock e Cate Blanchett.

E si parla anche di un altro film della serie Ocean, questa volta ambientato in Europa negli Anni Sessanta. A interpretarlo, Margot Robbie e Ryan Gosling.

(Foto Getty Images)