La nuova Sirenetta scatena già polemiche

La Sirenetta nera della Disney non piace ai cosiddetti "leoni da tastiera". Sui social infuriano le polemiche. È bastato il primo teaser trailer di "Little Mermaid" diretto dal regista Rob Marshall a scatenare una pioggia di commenti negativi.

IM CRYIN she was born for this!#LittleMermaid ‍♀️‍♀️ pic.twitter.com/ONEdIT36us — DICKKORY IS COMING HOME (@lucky4life_) September 9, 2022

Il film uscirà in Italia a maggio del prossimo anno. La discussione per la verità c'era già stata quando nel 2019 fu scelta la cantante e attrice di colore Halle Bailey per vestire i panni di Ariel. In quella occasione il dibattito si era infuocato. Ora, a pellicola terminata, non va meglio. "La Sirenetta non è nera, ma bianca con gli occhi azzurri e i capelli rosso fiamma, i canoni dei personaggi vanno rispettati" scrivono i fan più arrabbiati.

"C'era proprio bisogno di questa forzatura rispetto all'originale che ha incantato dagli anni Novanta l'immaginario del mondo dei piccoli e non solo?" chiedono altri utenti. "L'attrice è bellissima ma preferiremmo che facessero dei live action/cartoni nuovi incentrati su personaggi di colore" twittano altri.

Il regista Marshall più volte ha spiegato che la decisione di dare la parte ad Halle Bailey è stato il frutto di una ricerca molto lunga. La Walt Disney intanto ha affidato alla sua piattaforma Freeform la prima reazione alle critiche, molto diplomatica: "Sì, l'autore originale della Sirenetta era danese. Ariel è una sirena, vive in un regno sottomarino in acque internazionali e può nuotare dove vuole".

(Foto Getty Images)