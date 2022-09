Patrick Dempsey adesso è davvero irriconoscibile

Patrick Dempsey ha davvero sorpreso i fan questa volta. L'attore si è presentato alla convention D23 Expo che si è svolta a Anaheim, in California, con un look davvero inedito. I suoi capelli infatti erano di un abbagliante biondo platino.

Riveliamolo: non è che Dempsey sia impazzito. Semplicemente, si tratta di un colore richiesto da esigenze di copione. L'attore sta infatti girando in Italia il film “Ferrari”, diretto da Michael Mann, e l'insolito colore della chiona si deve al personaggio che interpreta, il pilota di Formula 1 Piero Taruffi.

Artefice del colore è la moglie di Patrick, la truccatrice Jillian Dempsey. A proposito del suo nuovo colore, l'attore ha dichiarato: è "Qualcosa di diverso e mai provato prima... Ti tingi i capelli e ti diverti. Le bionde si divertono di più, devo dirvelo, è vero. Sono in Italia a guidare auto da corsa. Quindi non posso lamentarmi".

"It's a beautiful day to save lives"❣️ #PatrickDempsey e i suoi bellissimi occhi azzurri sanno come distruggere l'emotività di una persona #GreysAnatomy #D23Expopic.twitter.com/cnvt2q7ybG