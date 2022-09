Regina Elisabetta II: ecco tutte le attrici che l'hanno interpretata

Elisabetta II, la sovrana più leggendaria dei nostri tempi, nei suoi 70 anni di regno, è stata più volte protagonista di film e serie TV, grazie alle attrici che le hanno dato il loro volto.

Quella di Helen Mirren è certamente l' interpretazione che più è ricordata ed è rimasta impressa nel pubblico, nel film "The Queen-La regina", che nel 2007 le è valso il Premio Oscar per la migliore attrice protagonista. La pellicola, diretta da Stephen Frears, è ambientata nel 1997 e racconta alcuni dei momenti più controversi del regno della sovrana: dall’elezione di Tony Blair a primo ministro accolto freddamente da Elisabetta II, alla reazione alla morte di Lady Diana.

Gli anni della gioventù sono stati raccontati nelle prime due stagioni di "The Crown" dove a darle il volto è Claire Foy: dall'incoronazione a soli 27 anni dopo la scomparsa del padre, fino agli anni Sessanta, passando per la crisi di Suez, lo scandalo politico dell'affaire Profumo e la nascita del Principe Edoardo nel 1964. Una interpretazione accurata che, nel 2017, ha consegnato all'attrice britannica un Golden Globe.

Olivia Colman, invece è stata la protagonista della serie TV nelle stagioni 3 e 4. La sua è una regina più matura, consapevole del proprio ruolo a corte e nel mondo. Severa e intransigente, anche quando affronta una giovane e ingenua Diana, o si confronta con Margaret Thatcher. Per la stagione 5, il ruolo della Regina Elisabetta II è invece stato affidato a Imelda Staunton, che comprende alcuni dei momenti più dolorosi della vita della monarca, fra cui il celebre annus horribilis, il 1992. In effetti dai ’90 in poi, la Corona britannica è stata attraversata da scandali privati, diversi eventi infausti come l’incendio al castello di Windsor, la tragica morte di Lady D. e gli scossoni politici, tra i quali la perdita definitiva dell’impero e l’adesione alla Comunità europea.

Nella serie della BBC Playhouse Presents, del 2012, a interpretare la regina è Emma Thompson in un episodio realmente accaduto a Buckingham Palace. Nel luglio del 1982, Michael Fagan, un trentunenne affetto da schizofrenia, entrò nella residenza della famiglia reale e poi nella camera da letto della monarca, ma, fu bloccato da un valletto.

Elisabetta II interpretata da Stella Gonet nel film "Spencer" del 2021, è invece, una dei nemici della tormentata Diana, mentre nella pellicola demenziale Una pallottola spuntata, l'attrice Jeannette Charles interpreta la Regina Elisabetta in visita a Los Angeles e vittima delle azioni sconsiderate di Frank Drebin. Mitica la scena durante il party in onore di Sua Maestà in cui il sergente le salta addosso nel tentativo di salvarla, provocando uno scandalo che porta al suo (temporaneo) licenziamento dalla polizia.

Nel 2012 Daniel Craig e la sovrana hanno girato insieme un video per promuovere le Olimpiadi di Londra. Lei nei panni di sé stessa, lui di 007, l’agente segreto più famoso al mondo.

(foto Getty Images)