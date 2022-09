George Clooney sul set in Italia

George Clooney è a Forte dei Marmi. Ma la notizia non fa in tempo a diffondersi che la star di Hollywood sarebbe già ripartita con il suo elicottero privato dopo un breve tour in Versilia. L’attore e regista americano avrebbe visionato alcuni immobili per valutare un investimento con l’aiuto dell’imprenditore comasco, ma esperto di Versilia, Simone Molinari, titolare del marchio "Il sogno Luxury Apartments srl".

L’occasione per questa visita nel Belpaese è stata il compleanno di un facoltoso imprenditore americano, che ha festeggiato al bagno Alpemare, della famiglia Bocelli, assieme a una cinquantina di amici, tra i quali, appunto, George, arrivato a pranzo in elegantissimo completo grigio.

Ad accoglierlo c’erano i padroni di casa: il tenore italiano e la moglie Veronica. Lo stabilimento era blindatissimo per l’occasione. Oltre all’ex protagonista di “ER - Medici in prima linea", erano presenti businessmen di fama internazionale e il cantautore Justin Jesso, grazie al quale abbiamo potuto sbirciare qualche dettaglio della giornata sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JUSTIN JESSO (@justinjesso)

Il bel Clooney avrebbe approfittato della sosta in Versilia anche per incontrare l’amico-collega messicano Alfonso Cuaròn: il regista è impegnato nelle riprese della serie tv "Augustus", che si svolgeranno dal 12 settembre al 28 ottobre al bagno Piero.

(Foto Getty Images)