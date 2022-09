Jason Momoa taglia la sua lunga chioma: per una giusta causa. Il video

E’ ora di darci un taglio: la quantità di plastica, che inquina il nostro pianeta e il nostro stesso organismo, è intollerabile. E Jason Momoa un taglio lo ha dato per davvero, simbolicamente… ai suoi capelli! La sua lunga, folta, iconica e irresistibile chioma appartiene al passato. Ecco il video postato dall'amato attore sui social.

Come è possibile rinunciare ai capelli, è possibile rinunciare alla plastica… o almeno ridurne il consumo e soprattutto lo spreco. L'interprete di "Aquaman", mostrando le ciocche appena mozzate, ha proprio voluto focalizzare l'attenzione sullo spreco quotidiano di materiali in plastica monouso, che dopo un solo utilizzo finiscono per rovinare l’esistenza di tutti, dagli incolpevoli esseri di flora e fauna ai colpevolissimi esseri umani.

"Ecco un nuovo inizio, diffondiamo il messaggio – scrive Momoa - É necessario essere più bravi a proteggere la nostra terra e gli oceani. Dobbiamo eliminare la plastica monouso dalle nostre vite e dai nostri mari. Bottiglie di plastica, sacchetti di plastica, imballaggi, utensili. Insieme possiamo farcela".

E se Jason, nominato difensore degli oceani, è riuscito a rinunciare alla propria chioma, riusciremo tutti a dare il nostro piccolo-grande contributo con una consapevolezza maggiore nell’uso della plastica.