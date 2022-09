George Clooney: quel bacio davvero difficile con Julia Roberts!

Conto alla rovescia per l'arrivo in sala del film che vede di nuovo insieme George Clooney e Julia Roberts.

La commedia romantica "Ticket to Paradise", diretta da Ol Parker, dovrebbe essere proiettata nelle sale italiane dal 6 ottobre. I due divi, molto amici e amatissimi dal pubblico, hanno cominciato a raccontare cosa è successo sul set australiano. La scena del bacio è stata tutta da ridere, hanno svelato.

Julia Roberts ha scherzato: "Era solo un bacio e l'abbiamo fatto durare per tipo sei mesi". A stretto giro George ha messo il carico: "Tutto vero, a mia moglie ho detto che ci sono volute ben 80 ciak. Dovevamo farlo bene. E lei mi ha guardato dicendomi: che cosa?". Per la verità l'attrice premio Oscar per Erin Brockovich ha precisato: "Ci sono volute 79 riprese di noi che ridevamo e poi quella di noi che ci baciavamo". Parole che suggellano il legame davvero forte tra le due star.

Le riprese del film sono iniziate durante la pandemia da Covid sull'isola australiana di Hamilton Island. La storia racconta di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. L'attore Oscar per "Syriana" e "Argo" ha rivelato: "Ho letto il copione e ho pensato: se Julia ci sta, penso che questo potrebbe essere divertente". Il resto lo scopriremo al cinema.