George Clooney sempre più innamorato dell'Italia

George Clooney è davvero sempre più innamorato del nostro paese. L'attore, che da 20 anni possiede una splendida dimora sul lago di Como, Villa Oleandra, dove trascorre le vacanze estive con la famiglia, pare sia in cerca di una nuova abitazione in zona.

Secondo il quotidiano La Provincia di Como, George Clooney è alla ricerca di un appartamento a Bellagio e sembra interessato alla zona di via Lungo Lario Manzoni. L'attore vorrebbe acquistare una proprietà per ospitarvi i suoi numerosi amici. E' in cerca di un appartamento, e non di una villa, ma sempre di grande bellezza e gusto. Simone Molinari, proprietario dello stabile, ha descritto Clooney come "una persona a modo, è venuto a visitare l'appartamento a inizio della scorsa settimana e ha fatto i complimenti per la posizione dell'abitazione e la splendida vista del lago".

(foto Getty Images)