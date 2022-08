Sylvester Stallone divorzia. E la causa sarebbe un cane

La moglie di Sylvester Stallone, Jennifer Flavin ha chiesto il divorzio dopo 25 anni di matrimonio. Secondo i magazine di gossip, a far scatenare la crisi matrimoniale sarebbe stato... un cane.

Il sito TMZ ha rivelato infatti che Stallone ha accolto in casa un cucciolo di rottweiler, Dwight. La Flavin non voleva un cane in casa, mentre Sylvester lo desiderava, per sentirsi più protetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone)

Lo stesso Stallone ha voluto chiarire a TMZ che con la Flavin "non abbiamo distrutto il nostro matrimonio per un motivo tanto banale", ma ha anche ammesso che aveva discusso animatamente con Jennifer circa il "modo in cui ci saremmo presi cura del cane".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone)

Pare di capire insomma che la discussione sull'innocente Dwight abbia fatto esplodere antiche tensioni e dissapori, culminate nella richiesta di divorzio da parte della Flavin.

Per la gioia dei magazine di gossip, Stallone ha anche ricoperto il tatuaggio con il viso della moglie con quello di un cane. Anche in questo l'attore ha minimizzato, spiegando che l'immagine tatuata della Flavin era ormai completamente rovinata e per questo aveva deciso di ricoprirla con quella del cane Butkus, apparso in "Rocky", ma straordinariamente somigliante a Diwght. Stallone ha anche ricordato di avere un altro tatuaggio della Flavin sulla schiena e di non pensare affatto di rimuoverlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@aven.mag)

La coppia ha avuto 3 figlie: Sophia, Sistine e Scarlet.

(Foto Getty Images)