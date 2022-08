Jennifer Lopez e il secondo sì: tutti i dettagli e le foto più belle

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati nel luglio scorso a Las Vegas, dopo vent'anni dal primo fidanzamento. E forse perché è proprio passato così tanto tempo dallo sbocciare del loro primo amore che la coppia ha deciso di concedersi un doppio matrimonio. Così, dopo le prime, intime nozze, J.Lo e Ben si sono sposati in grande stile nella tenuta dell'attore in Georgia, a Riceboro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da c a m i l a (@jlossnake)

Sono stati tre giorni di feste e divertimenti. Anche se si è verificato un contrattempo poco prima dell'inizio della cerimonia: un'ambulanza ha lasciato la dimora di Affleck la sera del 19 agosto. A quanto si è capito, è stata proprio la madre dell'attore a essere ricoverata in ospedale. Ma la signora Affleck ha poi lasciato la struttura e ha partecipato alle nozze.

Nella tenuta di Ben è stato montato un grande tendone bianco. Bianche anche le sedie per gli ospiti, i fiori e i filobus destinati a trasportare gli invitati nel parco. In bianco anche Affleck e naturalmente J.Lo, in abito Ralph Lauren, con maxi strascico a corolla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jlodolly

Anche i figli dei precedenti matrimoni dei Bennifer hanno partecipato alla cerimonia, seguendo gli sposi lungo la navata.

Tra gli ospiti Matt Damon con la moglie Luciana Barroso, il regista Kevin Smith, l'agente di talenti di Hollywood Patrick Whitesell. Assenti invece il fratello di ben, Casye, e l'ex moglie dell'attore Jennifer Garner, che pure era stata invitata alle nozze.

A chiudere la serata clou, un grande spettacolo di fuochi d'artificio in riva al lago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bennifer (@bennifer.id)

(foto Getty Images)