Robert De Niro torna sul grande schermo. E si sdoppia

Robert De Niro torna al cinema e con un doppio ruolo. Il grande attore infatti sarà protagonista del nuovo film di Barry Levinson (Oscar per "Rain Man – L’uomo della pioggia") intitolato “Wise Guys”.

De Niro si sdoppia: interpreterà ben 2 gangster celebri negli Anni Cinquanta, Vito Genovese e Frank Costello, boss del crimine italo-americano nella metà degli anni Cinquanta. Il primo tentò di assassinare il secondo, che decise così di lasciare il crimine. Impresa assai ardua... La sceneggiatura del film è firmata da Nicholas Pileggi, già autore del libro "Wiseguy", che ispirò la pellicola cult di Martin Scorsese "Quei bravi ragazzi" (protagonista lo stesso De Niro).

Non è certo la prima volta che De Niro indossa i panni da gangster. L'attore ha già interpretato "Il Padrino – Parte II" di Francis Ford Coppola e "Mean Streets", "Casinò", "Quei bravi ragazzi" e "The Irishman", di Scorsese, "C’era una volta in America" di Sergio Leone, "Gli intoccabili" di Brian De Palma,

Barry Levinson è autore di film celebri come "Sleepers" e "Good Morning Vietnam" (con Robin Williams).

