Angelina Jolie cercò di far arrestare Brad Pitt

Dal grande amore alla contesa più violenta: sembra la storia del rapporto tra Angelina Jolie e Brad Pitt.

Dopo la separazione e il divorzio davvero traumatici quanto a maldicenze e rancori, si scopre adesso che la Jolie cercò anche di far arrestare Brad Pitt, denunciandolo e usando un nome falso. Infatti nel 2016 una certa Jane Doe, nome che per consuetudine si dà negli Stati Uniti alle persone di cui non si conosce la vera identità, denunciò per violenza domestica svoltasi su un jet privato Brad Pitt.

Poiché l'aereo era in volo, la denuncia era stata sporta all'FBI, che negli U.S.A. ha la giurisdizione sui misfatti compiuti durante i voli aerei. L'indagine coinvolse anche il Dipartimento dei servizi per l'infanzia e la famiglia della contea di Los Angeles. Le accuse risultarono però prive di fondamento e Pitt fu scagionato.

Nell'aprile del 2022 una certa Jane Doe aveva poi citato in giudizio l'FBI chiedendo informazioni proprio sulle indagini inerenti la denuncia del 2016 a Brad Pitt.

Secondo gli atti del tribunale mrs Doe "era una persona, pubblicamente ben nota che richiede informazioni sull'indagine dell'agenzia su un incidente di violenza domestica avvenuto diversi anni fa e che coinvolgeva la querelante e i suoi figli minori come vittime e testimoni". E anche: “Mrs. Doe ha cercato informazioni tenute nascoste per [diversi] anni nel tentativo di garantire che i suoi figli ricevessero assistenza qualificata e… consulenza per affrontare i danni subiti… Le informazioni nascoste dal Dipartimento di Giustizia e dall’FBI contengono prove del danno. La persistente negazione di tali informazioni a Ms. Doe… ha ostacolato, e continua a ostacolare, i suoi sforzi per ottenere per i suoi figli le cure continue e quelle mediche necessarie e ha ulteriormente danneggiato i bambini nel diritto di famiglia“.

Pare sia stato proprio l'incidente accaduto a bordo di quel volo a causare il divorzio Jolie-Pitt. Come ricostruito dalla stampa gossip, Pitt avrebbe bevuto troppo e litigato con la Jolie. L'attore sarebbe diventato verbalmente violento e a difendere Angelina sarebbe intervenuto il figlio maggiore, Maddox.

(foto Getty Images)