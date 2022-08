Venezia 79: ecco le prime immagini del film interpretato da Timothée Chalamet

In attesa della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal al, arrivano le prime immagini e i trailer dei film che saranno presentati durante la kermesse. Ecco quelle tratte dal nuovo film, "Bones and All" diretto da Luca Guadagnino e interpretato da Timothée Chalamet. A condividerle è stato proprio l'attore.

Il film è ispirato dall'omonimo romanzo di Camille DeAngelis. Il film, afferma il comunicato stampa, "è la storia del primo amore tra Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo profondo e senza diritti, mentre si incontrano e si uniscono insieme per un'odissea di mille miglia che li porta attraverso le strade secondarie, i passaggi nascosti e le trappole dell'America di Ronald Reagan. Ma nonostante i loro migliori sforzi, tutte le strade riconducono al loro passato terrificante e a una resistenza finale che determinerà se il loro amore può sopravvivere alla loro difficoltà".

Dopo la proiezione alla Mostra, il film sarà in sala nel novembre 2022.

(Foto Getty Images)