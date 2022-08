Johnny Depp torna al cinema con un omaggio all'Italia

Johnny Depp è davvero di ritorno. Dopo la vittoria nel processo per diffamazione intentato contro la ex moglie Amber Heard; dopo il tour che lo ha visto nel nostro paese esibirsi insieme a Jeff Beck; dopo la notizia che lo rivedremo nei panni del Re di Francia Luigi XV... è arrivato per l'attore anche il momento di darsi alla regia.

Non si tratta della prima volta per Depp, che aveva già diretto nel 1993 il film "Stuff" e nel 1997 "Il coraggioso (The Brave)". Adesso è la volta di una pellicola dedicata a un artista italiano tanto amato quanto segnato da un tragico destino: il pittore Amedeo Modigliani, scomparso all'età di 35 anni. A produrre il film, oltre a Deep, anche il suo amico Al Pacino. la coppia aveva già lavorato insieme in "Donnie Brasco".

Il film, intitolato "Modigliani", è tratto dall'omonima commedia di Dennis McIntyre, è ambientata nella Parigi nel 1916 e narra le 48 ore più significative dell'artista nella capitale francese. Johnny Depp ha dichiarato al magazine Hollywood Reporter: "Sono incredibilmente onorato di portare con grande umiltà la saga della vita del signor Modigliani sul grande schermo. È stata una vita di grandi difficoltà, coronata da un grande trionfo, una storia universalmente umana nella quale tutti gli spettatori si possono identificare". Le riprese dovrebbero avere inizio nel 2023 in Europa. Ancora non si sa chi farà parte del cast.

Per vedere Johnny invece in scena bisognerà attendere l'uscita di "Jeanne du Barry", diretto da Maïwenn Le Bescocui, in cui appunto Depp è il Re Luigi XV.

