Emozionanti e d'autore: i film italiani in arrivo tratti da splendidi libri

Sono molti i film italiani in arrivo tratti da libri emozionanti. Non si conoscono ancora le date d'uscita di titoli molto attesi, come il Dante di Pupi Avati e "La stranezza" di Roberto Andò su Luigi Pirandello e "Sei personaggi in cerca d’autore" (nel cast anche Ficarra e Picone), ma altre pellicole ispirate a romanzi e racconti sono in uscita quest'anno. Ecco quali sono:

Il colibrì - Sandro Veronesi

Il film è diretto da Francesca Archibugi. Nel cast Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Nanni Moretti. In sala dal 20 ottobre. Una storia di amore grandissimo e rimpianti, un inno alla forza della vita e alla felicità.

Le 8 montagne - Paolo Cognetti

A dirigere, Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Nel cast Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi. In sala in autunno. Racconto di un'amicizia nel corso del tempo, sospesa tra città e sperduti villaggi di montagna. Riflessione sul destino e sulla volontà.

Io sono l'abisso - Donato Carrisi

Alla regia c'è proprio lo scrittore, che racconta: “C’è una storia visibile, ma ce n’è anche una sommersa, che scorre silenziosa ed emerge all’improvviso. Ed è quella che va a colpire lo spettatore dove meno se lo aspetta, in quel piccolo posto del cuore in cui custodiamo l’empatia”.

Le vele scarlatte - Aleksandr Grin

Regista Pietro Marcello. Nel cast Juliette Jouan, Raphaël Thierry, Louis Garrel. Una storia sospesa tra incanto e magia: Juliette vive in Francia, solitaria e riflessiva. Una profezia le rivela che vele scarlatte la porteranno lontano...

Il ritorno di Casanova - Arthur Schnitzler

Alla regia Gabriele Salvatores, nel cast Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Sara Serraiocco. Storia di un regista che vuole narrare le imprese di Casanova e scopre un'inattesa somiglianza proprio con il personaggio che vorrebbe narrare.

Ti mangio il cuore - Carlo Bonini e Giuliano Foschini

Regista è Pippo Mezzapesa, nel cast Elodie. Il film nasce da un libro-inchiesta che racconta l'odio tra due famiglie rivali in Puglia, e di un amore proibito.

Per 10 minuti - Chiara Gamberale

A dirigere Maria Sole Tognazzi, nel cast Margherita Buy. Poco si sa ancora del film. Il libro racconta la scolta della protagonista, che decide di dedicare 10 minuti al giorno a qualcosa mai fatto prima.

(Foto Getty Images)