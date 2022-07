Demi Moore in visita al Louvre con il suo cane: e scoppia la polemica!

“Io resto fuori!”. Quante volte abbiamo letto questo avviso, che i riguarda i nostri amici a quattro zampe, appeso all’ingresso di esercizi commerciali, ristoranti e musei? Non fa eccezione il Louvre di Parigi, che però, a quanto pare, questa volta un’eccezione, invece, l’ha fatta… per Demi Moore!

E forse non se ne sarebbe saputo nulla (e il popolo del web non sarebbe insorto!), se l’attrice di fama internazionale non avesse condiviso sui social degli scatti davanti alla Gioconda con in braccio il suo piccolo Pilaf.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

All’interno del museo parigino l’ingresso è consentito solo agli animali di assistenza e questo non è proprio il caso della star di Hollywood, per la quale, a giudicare dall’assenza di altre persone nelle foto, sembrerebbe sia stato organizzato un tour privato.

I suoi follower si sono scatenati: c’è chi non tollera la presenza di animali in generale, ma soprattutto chi non tollera l’uso di due pesi e due misure di fronte a leggi e regolamenti.

Lo stesso era successo non molto tempo fa, lo scorso maggio, con Jason Momoa. A Roma per le riprese di “Fast & Furious 10”, l’attore aveva fatto visita alla Cappella Sistina.

Anche “Aquaman” era ingenuamente scivolato sui social, pubblicando foto e video girati sullo sfondo dei celeberrimi affreschi di Michelangelo, facendo insorgere il web perché ai comuni mortali è vietato.

(foto Getty Images)