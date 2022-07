Sharon Stone regina di Sicilia

Sharon Stone innamorata della Sicilia. Lo rivela sui social la star di Hollywood, postando e raccontando la sua vacanza , in yacht, in occasione del decennale dell’Alta Moda Dolce & Gabbana.

Nel suggestivo borgo marinaro di Marzamemi Sharon Stone si è divertita a ballare la tarantella tra carretti e luminarie. L'attrice, durante il giorno, ha esplorato alcuni angoli dell'isola che fanno davvero innamorare come il Porto dell’Etna Marina di Riposto, in provincia di Catania. La star, in compagnia del suo staff, è stata avvistata mentre passeggiava tra i pontili prima d'imboccare le vie della frazione marinara catanese. A colpirla, in modo particolare, però, è stato Sant’Alessio Siculo, piccolo borgo di poco più di 1500 abitanti in provincia di Messina, tanto da meritarsi sul profilo Instagram di Sharon, foto del castello e didascalia con la scritta: "Amore".

E il paese ha ricambiato. Sindaco e abitanti hanno infatti dichiarato: “Sharon Stone sarà la nostra regina, l'aspettiamo”.

