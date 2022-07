Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono adesso, finalmente, marito e moglie. la coppia infatti si è sposata a Las Vegas in gran segreto, nel fine settimana.

J.Lo ha appena pubblicato sulla sua pagina Instagram la foto con la fede al dito.

A rivelarlo il sito di indiscrezioni TMZ, che ha mostrato la licenza matrimoniale, rilasciata dalla Clark County, in Nevada. La licenza riporta i nomi degli sposi: Benjamin Geza Affleck and Jennifer Lynn Lopez.

Appena tre mesi fa Jennifer aveva ricevuto da Ben uno scintillante anello di fidanzamento con diamante.

La coppia aveva riallacciato il rapporto 20 mesi fa.

Ben si era proposto a Jennifer in casa, come aveva rivelato J.Lo: "Sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito nel mondo (la vasca da bagno piena di bolle), il mio amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo... Come se il mio sogno più grande diventasse realtà... Mi ha colto alla sprovvista. L’ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo: sono rimasta senza parole, così lui mi ha chiesto se quel mio silenzio fosse un sì. E io gli ho risposto era certamente un sì... Ho realizzato che stava accadendo di nuovo, dopo vent’anni... Le lacrime scendevano sul mio viso, mi sentivo incredibilmente felice: in un tranquillo sabato sera casa, due persone si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. Due persone molto fortunate, che hanno avuto una seconda possibilità di vero amore".

La prossima settimana Jennifer festeggerà 53 anni e, si immagina, sarà doppiamente felice. Ben ne compirà 50 ad agosto

Ben Affleck era stato sposato con Jennifer Garner, da cui ha avuto tre figli: Violet, 16 anni, Serafina, 13 e Samuel, 10. Jennifer era stata sposata con Ojani Noa (dal 1997 al 1998), Cris Judd (dal 2001 al 2002) e Marc Anthony (dal 2004 al 2011), da cui ha avuto i gemelli oggi 14enni Emme e Max.

