Keanu Reeves ha un sogno: ecco qual è!

Batman è il super eroe che ha sempre voluto interpretare. Questa è la confessione che ha fatto di recente Keanu Reeves, durante la presentazione di "DC League of Super-Pets". Il film di animazione, diretto da Jared Stern (autore anche della sceneggiatura insieme a John Whittington), sarà nelle sale italiane a partire dal 1settembre. Nella versione originale fanno parte del cast di doppiatori Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Marc Maron, Thomas Middleditch, Ben Schwartz e, appunto, Keanu Reeves.

L'attore canadese cinquantasettenne ha interpretato diversi personaggi dalle abilità straordinarie nella sua carriera, Neo di "Matrix" e John Constantine del film omonimo, per citarne un paio, e si è tolto un po' lo sfizio prestando la voce al super eroe in un cameo di "DC League of Super-Pets". Presentando il film d'animazione, ha colto l'occasione per rivelare quanto avrebbe sempre voluto calarsi nei panni di Bruce Wayne: "Adoro Batman. Da ragazzino leggevo tanto di lui. Lo amo nei fumetti, nei film, quindi aver avuto l'opportunità anche solo di doppiarlo è stato un sogno. Ci sono state tante versioni di questo personaggio, però avrei sempre voluto interpretarlo. Diciamo che sono riuscito ad accedere al mio Batman interiore. Forse tra qualche anno..... quando avranno bisogno di un Batman più vecchio.....".

Michael Keaton è recentemente tornato nei panni di Batman per "The Flash", prossimo film dell'universo DC con protagonista l’eroe velocista di Ezra Miller. Si presuppone che l'attore nella pellicola sia in una versione molto più "matura" dell' Uomo Pipistrello, anche se pare, sia stato ringiovanito digitalmente. Dal canto suo Reeves presto tornerà sul grande schermo per il quarto capitolo della saga action di John Wick, la cui uscita nei cinema era prevista il 21 maggio 2021, poi, è stata posticipata prima al 27 maggio 2022 e poi definitivamente al 24 marzo 2023.

(foto Getty Images)