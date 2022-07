Julianne Moore Presidente della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia

Sarà la splendida Julianne Moore la presidente della giuria della Mostra del Cinema di Venezia, giunta quest'anno alla sua 79° edizione.

La manifestazione è in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Della giuria fanno parte anche Mariano Cohn (regista, sceneggiatore e produttore), Leonardo Di Costanzo (regista e sceneggiatore), Audrey Diwan (regista), Leila Hatami (attrice) e Kazuo Ishiguro (scrittore e sceneggiatore).

Julianne Moore ha vinto l'Oscar nel 2014 con il film "Still Alice". Nel 2022 ha vinto l'Orso d'oro al festival di Berlino con "The Hours", sempre nel 2002 ha vinto il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia con "Lontano dal paradiso" e nel 2014 la Palma d'oro al Festival di Cannes con "Maps to the Stars".

