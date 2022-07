Brad Pitt: svelato il motivo del suo viaggio a Roma

Brad Pitt è sbarcato a Roma in queste ore per il compleanno di Vivienne e Knox, i gemelli avuti con Angelina Jolie, che compiono 14 anni. L'ex moglie si trova infatti nella capitale per il film "Without Blood" tratto dal libro "Senza sangue" di Alessandro Baricco di cui è produttrice e regista.

I rapporti tra i due dopo la separazione non sono affatto sereni ed è in corso da anni una battaglia legale di cui ancora non si vede la fine, ma sembra che la Jolie sia molto felice della presenza di Pitt perché i figli vengono prima di qualsiasi scontro che può avere con il suo ex.

Sulla stampa più pettegola a stelle e strisce qualcuno avanza il dubbio che la felicità della Jolie di veder arrivare a Roma Brad Pitt potrebbe tornargli utile in tribunale, ma è una cosa che non sapremo mai.

Ad ogni modo negli ultimi anni i rapporti tra i due sono stati freddissimi e hanno quasi sempre avuto i propri legali come intermediari: sul tavolo della contesa c'è l'affidamento dei figli e il castello di Miraval, nel sud della Francia, non lontano da Aix-en-Provence.

(Foto Getty Images)