Anthony Hopkins saluta l'estate con un ballo irresistibile

Anthony Hopkins è ricordato dagli amanti del cinema come il geniale, crudele Hannibal Lecter de "Il silenzio degli innocenti". O il compassato maggiordomo british di "Quel che resta del giorno". Non ci immagineremmo mai dunque di vederlo scatenato alle prese con un irresistibile ballo latino.

E invece è quanto è accaduto. L'attore gallese ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video per salutare l'estate, in cui balla al ritmo della cumbia. Camicia hawaiana e cappello di paglia in testa, Hopkins si abbandona alla danza sulle note de L"a Pollera Colorá", hit colombiana amatissima in Sud America.

A 84 anni, l'attore è più vispo che mai. Il merito di tanta abilità nel ballo sudamericano è probabilmente della moglie, Stella Arroyave, attrice e produttrice di origini colombiane.

(Foto Getty Images)