Bradley Cooper avrebbe una fidanzata. Ecco chi è

L'ultima in ordine di tempo è stata la cantante-attrice Dianna Agron, ma la loro storia si è conclusa qualche mese fa. L'ultima tra quelle conosciute, almeno. Perché la vita sentimentale di Bradley Cooper è piuttosto movimentata. L'attore di Abington (Pennsylvania) è stato anche sposato con la collega Jennifer Esposito: il "sì" è stato pronunciato a fine 2006, la separazione è arrivata solo 4 mesi più tardi.

Da allora è stato fidanzato o uscito assieme o più semplicemente gli sono stati attribuite relazioni con enée Zellweger, Zoe Saldana, Suki Waterhouse, Cameron Diaz, Denise Richards, Olivia Wilde, Jennifer Lopez, Lady Gaga. Con la bellissima Irina Shayk, ha avuto anche una figlia, Lea De Seine Shayk Cooper.

Ora è il turno di Huma Abedin.

O forse è meglio usare il condizionale: sarebbe. A sostenerlo è Page Six, la sezione di gossip del New York Times. Huma è un'attivista politica 45enne, nata in Michigan da genitori indiano-pachistani ma cresciuta in Arabia Saudita. E' stata sposata con l'ex sindaco di New York Anthony Weiner, con cui ha divorziato dopo che si è scoperto che lui mandava foto decisamente esplicite a diverse donne. E' stata vicepresidente della campagna 2016 di Hillary Clinton per la presidenza degli Stati Uniti e a presentarli sarebbe stata la direttrice di Vogue, Anna Wintour.

I due non dicono nulla ma sarebbero stati visti assieme molto spesso negli ultimi mesi.