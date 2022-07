Brad Pitt disperato per la sua malattia

Brad Pitt ha rivelato di soffrire di un raro disturbo, prosopagnosia

Si tratta di un deficit cognitivo-percettivo. Chi ne soffre è incapace di riconoscere i visi delle persone note. Addirittura, a volte, riesce impossibile riconoscere se stessi allo specchio o in una fotografia. Al momento, inoltre, non si conosce nessuna cura per questa malattia.

Pitt aveva rivelato di essere affetto da prosopagnosia nel 2013, ma adesso ha dichiarato che il disturbo è davvero peggiorato: "Non riconosco più nemmeno i volti di amici e parenti". Da qui, il suo appello:"Nessuno mi crede! Voglio incontrare un'altra persona che ne soffre".

Per questo motivo, l'attore ha diradato le pubbliche apparizioni e trascorre adesso in casa molto del suo tempo

(Foto Getty Images)