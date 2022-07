Keanu Reeves sorprende tutti in aeroporto

Keanu Reeves ha di nuovo entusiasmato i fan grazie all'incontro con un fan in aeroporto, a New York. Testimone del fatto è stato il produttore tv Andrew Kimmel, che ha diffuso quanto accaduto su Twitter.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022

And yes, I geeked out a little and asked for a photo. I mean… had to. Have a happy 4th everyone! pic.twitter.com/JVR5VTPQHz — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022

Keanu Reeves stava intrattenendosi con un ragazzino mentre entrambi erano in attesa di ritirare i bagagli, appena arrivati da un volo proveniente da Londra. Dopo avergli chiesto un autografo, il ragazzino ha rivolto a Keanu rivolto numerose domande. L'attore ha risposto con evidente disponibilità, rivelando di essere stato in Inghilterra per girare un documentario e per vedere il GP di F1.

E’ stato quindi lo stesso Reeves a fare al giovane diverse domande sul suo viaggio in Europa. Commentando la scena, Andrew Kimmel ha evidenziato: “Non avrebbe potuto essere più gentile, soprattutto dopo un volo internazionale. Ho pensato di condividerlo perché è un vero esempio, e piccoli momenti come questi possono fare una differenza così grande nella vita delle persone”.

(Foto Getty Images)