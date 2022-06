Dirty Dancing: ecco quando arriverà il sequel

C'è già attesa e grande curiosità per il sequel del film cult "Dirty Dancing", uscito nel 1987 e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Le riprese della nuova pellicola dovrebbero avere inizio alla fine di quest'anno e l'uscita si prevede per il 2024. La storia racconterà di un campo estivo e della crescita di una ragazza, in parallelo alle vicende della protagonista del primo film, Baby.

Regista del sequel è Jonathan Levine, che al magazine Deadline ha raccontato: “Questo film può esistere solo se messo in dialogo con l’originale. Vogliamo raccontare questa storia alle nuove generazioni. L’assenza di Johnny incomberà sul racconto, per cui non sarà solo una commedia romantica, ma anche un momento di profonda riflessione per Baby, divenuta ormai adulta”.

Jennifer Grey tornerà così a interpretare Baby. Levine ha dichiarato che “la presenza di Jennifer era fondamentale. Stiamo cercando di coinvolgere molte delle persone che hanno lavorato al primo film. Vogliamo essere rispettosi al 100%... Dirty Dancing è sempre stato uno dei miei film preferiti. Non avrei mai immaginato di diventare il regista del sequel. Scrivendo la sceneggiatura, insieme a Elizabeth, mi sono subito innamorato dei personaggi e delle musiche, che saranno un mix tra le canzoni degli anni 90 e brani hip-hop. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Jennifer. Prometto che non rovineremo i vostri ricordi di infanzia”.

Circa l'assenza del protagonista Patrick Swayze, scomparso nel 2009 a 57 anni per un tumore al pancreas, Levine ha affermato: “Baby non sarà il solo personaggio a fare ritorno. Sebbene Patrick Swayze sia morto, la produzione vuole includere il personaggio di Johnny, in un modo che sia rispettoso della sua memoria. Il ballerino appassionato e di talento farà parte del racconto di Baby”.

