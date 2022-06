Jason Momoa: da Aquaman a paladino dei mari

Jason Momoa ha conquistato il mondo con la sua interpretazione di "Aquaman", il film in cui ha il ruolo di un valoroso difensore degli oceani. E adesso paladino dei mari Momoa lo diventa anche nella realtà.

L'ONU ha infatti nominato l'attore “Special Envoy of the Ocean”, ovvero difensore speciale dei mari e degli oceani di tutto il mondo.

La cerimonia, con tanto di consegna di bastone dei mari, si è svolta a Lisbona, nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (UNOC). All'evento erano presenti anche i figli che Momoa ha avuto dall'ex moglie, l'attrice Lisa Bonet, Lola Iolani, di 14 anni, e Nakoa-Wolf, di 13.

Jason Momoa ha accettato il bastone con queste parole: “Con questa designazione, spero di continuare il mio viaggio per proteggere e conservare l'oceano e tutti gli esseri viventi sul nostro bellissimo pianeta blu, per la nostra generazione e per le generazioni a venire. Per me, l'oceano è un antico maestro, una guida e una musa. È anche esistenziale. Senza un oceano sano, la vita sul nostro pianeta come lo conosciamo non esisterebbe”. E anche: “Capisco che questo bastone ha fatto il suo giro del mondo e continuerà a farlo come un simbolo duraturo per la Terra. Il tempo ora è di agire. Il nostro oceano è in difficoltà. Se uniamo ambizione, dedizione e speranza possiamo cambiare i risultati”.

Sul suo account Instagram Momoa ha scritto: “Con grande rispetto, ammirazione e umiltà, mi unisco alla famiglia delle Nazioni Unite e mi impegno in un lavoro di fondamentale importanza: gestire, proteggere e preservare l'Oceano e tutte le creature viventi sul nostro bellissimo pianeta blu. Dobbiamo cercare di correggere i torti che abbiamo commesso contro i nostri figli e nipoti, ribaltare le sorti della nostra gestione irresponsabile e creare slancio per un futuro in cui l'umanità possa vivere ancora una volta in armonia con la natura”.

La direttrice dell'UNEP (UN Environment Programme) Inger Andersen ha accolto così Momoa: “Siamo così felici che Jason Momoa si unisca alla famiglia delle Nazioni Unite come difensore dell'UNEP per la vita sott'acqua. Jason ha una lunga esperienza nella difesa delle questioni oceaniche, dalla riduzione dell'inquinamento da plastica monouso alla protezione delle barriere coralline. Con un vasto pubblico di fan coinvolti, crediamo che Jason possa spostare le considerazioni sull'oceano nei cuori e nelle menti dei cittadini e dei leader aziendali per promuovere questa urgenza e azione”.

(Foto Getty Images)