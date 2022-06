Nicole Kidman pubblica una bellissima foto inedita del suo matrimonio

Per ricordare i 16 anni del suo matrimonio felice, Nicole Kidman ha pubblicato una foto inedita delle sue nozze con il musicista Keith Urban. "Lo ricordo come fosse ieri. Per sempre", ha scritto commossa l'attrice.

Quando Nicole si sposò, dopo il naufragio del matrimonio con Tom Cruise, l'intera città di Sydney, in Australia, dove sis volse la cerimonia, era blindata. Pochissimi i dettagli e le foto su quelle nozze tanto romantiche.

La coppia si era conosciuta nel 2005, nel corso di un evento hollywoodiano dedicato all'Australia. Fu colpo di fulmine, anche se, come ha rivelato scherzosamente Nicole Kidman alla conduttrice Ellen DeGeneres nel 2017, Keith ha aspettato a lungo prima di telefonarle: "Poco dopo averlo conosciuto ricordo di aver pensato: ho una tale cotta per lui, ma lui non è interessato a me", ha affermato Nicole "Giuro che è vero! Non mi ha chiamata per quattro mesi". In proposito, Keith ha svelato che "Qualcuno mi aveva dato il suo numero e l’ho tenuto in tasca per un po’. Continuavo a guardarlo pensando: se chiamo questo numero, lei risponderà. E io non so cosa dire".

Di cose da dire poi ne hanno trovate parecchie. Dopo il matrimonio sono infatti nate le figlie Sunday Rose, 13 anni, e Faith Margaret, 11.

Nicole ha altri due figli, adottati durante il matrimonio con Tom Cruise, Isabella, 29 anni, e Connor, 27, che però hanno deciso di non volere più rapporti con la madre.

(foto Getty Images)