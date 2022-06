Leonardo DiCaprio e Kate Winslet: il grande ritorno

L'ultimo film di James Cameron uscito nelle sale risale al 2009 ed è "Avatar", un successo mondiale - l'ennesimo nella carriera del regista e produttore canadese - dopo il quale non è più uscito nulla a suo nome. Non da regista almeno. Il prossimo dicembre arriverà nelle sale l'attesissimo seguito di quel kolossal, di cui è già stato rilasciato anche un trailer.

Ma non sarà l'unica uscita a firma James Cameron dei prossimi mesi: il 10 febbraio 2023, a ridosso del fine settimana di San Valentino, tornerà nelle sale il suo "Titanic", in occasione del 25°anniversario della sua prima uscita. Lo ha annunciato la Disney, che negli anni scorsi si è accaparrata i diritti di uno dei lungometraggi più visti e amati della storia del cinema. Disney che ha fatto le cose in grande: la versione che uscirà sarà infatti in 3D, 4K HDR e con frame rate elevato.

Il film che ha Leonardo DiCaprio e Kate Winslet per protagonisti è tra quelli che possono i maggiori incassi di sempre. Anzi, lo è stato in assoluto fino al 2009, quando venne superato proprio da "Avatar", a sua volta scalzato dal primo posto di questa particolare (e ricchissima) classifica qualche anno fa da "Avengers: Endgame".

Non solo: "Titanic" è il film che - assieme a "Ben Hur" e al terzo capitolo della saga de "Il signore degli Anelli", "Il ritorno del re" - detiene il record di premi Oscar vinti, ben 11, così come quello delle nominations raccolte: furono 14, un numero raggiunto solo da "Eva contro eva" e "La la land".