Brad Pitt abbandona la recitazione. Mentre la figlia Shiloh, che tifa per lui, scappa di casa

Aria di novità (e un po' di tempesta) in casa Pitt.

L'attore, che ha posato per un bellissimo servizio di copertina per il magazine GQ del mese di agosto, ha infatti confessato, nell'intervista che accompagna gli scatti, di volersi ritirare. Sarà un vero colpo al cuore per tutti i fan, che lo seguono con adorazione al cinema da più di 30 anni.

Secondo il sito PageSix, l'attore avrebbe confessato di "considerarsi ormai stremato" e avrebbe aggiunto di poter lasciare le scene "l'ultimo semestre o l'ultimo trimestre". E poi: "credo di aver passato anni con lieve depressione e finché non ne ho preso coscienza, cercando di abbracciare tutto di me, i lati positivi e quelli negativi, non sono stato in grado di catturare i momenti di pura gioia".

Non è detto comunque che l'attore abbandoni poi veramente il cinema. Intanto lo vedremo impegnato nella promozione della sua ultima fatica, "Bullet Train".

Sul piano della vita privata, Brad sta ancora affrontando la tormentata separazione da Angelina Jolie. E su questo fronte, va segnalata l'ultima notizia che riguarda la (ex) coppia.

Shiloh, figlia sedicenne di Brad e Angelina, sarebbe in lite profonda con la madre, proprio a causa del divorzio e delle dispute legali infinite e aspre che lo stanno accompagnando. Addirittura, la ragazza sarebbe scappata di casa (vive con la Jolie) per raggiungere il padre Brad e poter passare del tempo con lui.

A differenza di Shiloh, i fratelli maggiori Maddox e Pax non vogliono invece rivedere mai più Brad.

(foto Getty Images)