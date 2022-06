Marilyn Monroe: l'attrice che la interpreta è identica!

Ana De Armas è stata scelta per interpretare "Blonde", il nuovo su Marilyn Monroe, in uscita a settembre.

La De Armas, di origine cubane, sembra quasi identica all'indimenticabile diva, anche se ha dovuto sottoporsi a una trasformazione davvero faticosa.

Ne ha parlato l'attrice stessa in un'intervista al magazine Byrdie: "Il ruolo di Marilyn è stato un dono, ma ha richiesto moltissimo impegno. Ho dovuto diventare calva con una protesi di gomma per poter indossare meglio quelle meravigliose parrucche platino che imponevano di non avere la minima traccia scura sulla testa... Sono state necessarie tre ore e mezza di makeup ogni giorno... la prima volta che mi sono vista con i capelli alla Marilyn mi sono spaventata. Ma ora posso solo essere orgogliosa del risultato»..

"Blonde" è tratto dal racconto di Carol Oates e racconta la doppia identità di Marilyn, diva inarrivabile e donna fragile e insicura.

