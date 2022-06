Tom Cruise ha un desiderio segreto per il suo compleanno. Che ha a che fare con il Principe William

Tom Cruise, da poco tornato single, il prossimo 3 luglio festeggerà il suo 60esimo compleanno. Per l'evento sta organizzando due mega party. Poteva non farlo? La star di "Top Gun: Maverick" ha già la lista degli invitati. Una per la Gran Bretagna e l'altra per gli Stati Uniti.

A dare qualche anticipazione è il quotidiano britannico The Sun che svela anche un sogno quasi proibito del divo. Vorrebbe avere accanto a sé un ospite molto speciale: il Principe William, per farsi cantare, perché no, Happy Birthday. Da qualche tempo a questa parte, tra Tom e la giovane famiglia reale composta da William e dalla Duchessa Kate Middleton è nata una bella amicizia.

Ricorderete la grande intesa tra loro tre alla premiere londinese dell' ultimo "Top Gun", lei immagini del divo americano che aiuta la bella Kate a salire i gradini hanno fatto il giro del web. Con queste premesse è possibile che il desiderio di Cruise si avveri.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle due feste e i possibili invitati una fonte rivela: "Tom ama le situazioni eleganti ed è una persona discreta, nonostante la sua fama. Ma questo è un grande traguardo e i suoi amici e il suo team vogliono che si celebri come si deve. Tra gli ospiti ci sono sicuramente personaggi del calibro di David Beckham, James Corden, il suo co-protagonista di 'Mission Impossibile', Simon Pegg. E poi, tante persone che hanno lavorato ai film 7 e 8 perché ormai sono diventati amici". Il party inglese si terrà alla Soho Farmhouse, nel mezzo delle Cotswolds Hills, nella campagna britannica, un luogo che l'attore ama.

(Foto Getty Images)