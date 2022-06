Amber Heard non ha dubbi: amo ancora Johnny Depp!

Dopo la sentenza che l’ha riconosciuta colpevole di diffamazione nei confronti dell'ex marito, Amber Heard parla alla rete televisiva NBC: "Non ho sentimenti negativi verso Johnny Depp" ha specificato l’attrice. “Lo amo. L'ho amato con tutto il cuore. E ho fatto del mio meglio perché una relazione davvero distrutta potesse funzionare. Non ce l'ho fatta".

E ha aggiunto, circa l’articolo del Washinghton Post che ha innescato lo scontro legale: "Non riguardava la mia relazione con lui". Heard sostiene di non averlo voluto screditare. Poi, un passaggio su come è stata percepita la sua immagine. "Non sono una vittima simpatica. Ma quando ho testimoniato, ho chiesto alla giuria di vedermi come un essere umano".

Sul fatto che il verdetto possa essere stato influenzato dall’opinione pubblica, Heard ha chiarito: "Penso che fosse impossibile il contrario, anche per il giudice con le migliori intenzioni. Ogni giorno, durante il processo, passavo davanti a interi isolati pieni di persone con cartelli che dicevano 'Bruciate la strega', 'Amber Heard muori’ ”. Mentre sulla sua carriera, alla notizia secondo cui il ruolo in "Aquaman 2" sarebbe stato tagliato, è arrivata la smentita da una portavoce al magazine specializzato Variety.

(Foto Getty Images)