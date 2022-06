Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati con un matrimonio segreto. O forse no

Matrimonio in gran segreto per Jennifer Lopez e Ben Affleck. A un anno dal ritorno di fiamma, la coppia ha pronunciato il fatidico sì, al Ritz-Carlton Reynolds presso il lago Oconee, in Georgia. Difficile, però avere una conferma, perché le due star hanno fatto firmare a tutte le persone coinvolte, ospiti e organizzatori, un rigidissimo accordo di riservatezza affinché la notizia non venisse divulgata in alcun modo. Quanto meno, prima della loro decisione di renderla nota. Qualcuno nei dintorni, però, si è accorto del movimento intorno al resort e qualche chiacchiera ha iniziato a circolare. Anche perché ha destato non poca curiosità il fatto che, per qualche giorno, il Ritz-Carton Reynolds (una struttura elegante, spesso utilizzata per feste e banchetti) avesse chiuso i battenti, evidentemente, per organizzare la celebrazione.

Contrariamente a come hanno vissuto il loro primo fidanzamento, sempre sotto ai riflettori e al centro delle cronache rosa, stavolta i Bennifer avrebbero scelto di coronare il loro rapporto lontano da ogni annuncio: una struttura perfetta per un matrimonio lontano dai flash dei paparazzi, nel mezzo di una natura incontaminata, vicino a un lago e nascosta tra una fitta vegetazione. Pochi e selezionati ospiti figureranno dunque negli scatti che sarebbero stati venduti, con una super esclusiva, a un magazine americano.

In attesa di conferme o smentite (la notizia ora è stata divulgata dal sito di informazione Marca), la certezza è che Jennifer Lopez (52 anni) e Ben Affleck (tre anni più giovane) da tempo non nascondono più i loro sentimenti, suggellati anche da un anello favoloso che lei ha sfoggiato come simbolo di un legame, che ora avrebbe avuto la sua consacrazione.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono già stati fidanzati nel 2002. Una storia intensa, la loro, che pareva essere ad un passo dalle nozze annunciate come prossime, ma poi annullate con contestuale addio. In questi anni, entrambi hanno portato avanti le loro vite sentimentali. Lei si è sposata per tre volte: la prima con Ojani Noa (durò un anno, dal 1997 al 1998); poi con Chris Judd, (dal 2001 al 2003) e infine, con Marc Anthony. Ben Affleck, invece, è convolato a nozze solo una volta, nel 2005, con Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figlie. La coppia ha divorziato nel 2018.

(Foto Getty Images)