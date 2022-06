Lady Gaga protagonista in Joker 2? Le prime indiscrezioni

Il film "Joker", interpretato da Joaquin Phoenix e diretto da Todd Phillips è stato un grande successo. Per la sua interpretazione, Joaquin Phoenix ha ottenuto nel 2020 l'Oscar, il Golden Globe, il SAGA e il BAFTA come miglior attore e la pellicola ha vinto il Leone d'oro come miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019.

Adesso si parla di un sequel del film e le sorprese sono davvero grandi. Il regista Todd Philips e la casa di produzione del film, la Warner Bros. hanno pubblicato su Instagram la copertina della sceneggiatura, che rivela il titolo della nuova avventura: "Joker: Folie à deux". Si vede anche Phoenix intento a leggere con attenzione la sua parte.

Secondo il sito specializzato The Hollywood Reporter, nella pellicola ci sarà anche Lady Gaga. La cantante dovrebbe avere il ruolo di Harley Quinn, la compagna di Joker.

E questa non sarebbe l'unica sorpresa: il film infatti dovrebbe essere addirittura un musical. Siamo in attesa di altre notizie...

(foto Getty Images)