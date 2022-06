Angelina Jolie e Brad Pitt: la figlia Shiloh è un vero portento

Lei ha la passione per la danza e per l’hip-hop, tanto che, per le sue esibizioni è diventata una vera e propria star su Tik Tok e YouTube. Shiloh Jolie-Pitt (in foto, con la sorella Zahara e Angelina Jolie), prima figlia naturale sedicenne della celebre coppia, ha molto talento, a detta degli esperti, e lo sta dimostrando in una serie di video circolati sul web. Si vede lei che si muove al ritmo di canzoni come "Shiver" di Ed Sheeran e "About Damn Time" di Lizzo, insieme alle compagne della scuola fondata dal coreografo James Combo Marino.

In un’intervista con Us Weekly, una fonte vicina a Brad e Angelina ha detto che entrambi sono orgogliosi delle capacità della figlia come ballerina: "Non avrebbero problemi se volesse diventare professionista, ma non stanno facendo alcuna pressione sulla ragazza". Tuttavia, la sedicenne ha già mosso qualche passo nel mondo del cinema. Il primo ruolo accreditato è quello di doppiatrice per il film d'animazione "Kung Fu Panda 3", dove ha dato voce al personaggio di Shuai Shuai. A volerla per questo ruolo è stata proprio la madre, che nel film dà voce a uno dei protagonisti, Tigre. Con lei Shiloh, ha partecipato ad alcuni eventi cinematografici, attirando su di sé innumerevoli attenzioni, non solo per la grandissima somiglianza con i genitori, ma anche per la sua bellezza incantevole. Nel 2014 le era stato offerto un ruolo nel film "Maleficent", quello della figlia di Malefica, interpretato da Angelina. Lei però preferì non accettare la parte, che fu dunque assegnata alla sorella minore Vivienne.

Shiloh ha però recitato con suo padre. Quando aveva solo due anni è comparsa brevemente nel film "Il curioso caso di Benjamin Button", in cui Brad Pitt è protagonista. Lei è Caroline, figlia di Benjamin e Daisy, interpretata da Cate Blanchett.

Il suo nome ha un significato particolare, come ha rivelato Angelina, che cela una drammatica storia familiare. Riguarda proprio i suoi genitori. Prima di lei, Jon Voight e Marcheline Bertrand erano infatti in attesa di una bambina, per la quale avevano scelto il nome Shiloh Baptist. Purtroppo, a causa di un aborto spontaneo, la piccola morì. Dunque, un omaggio a quella sorella mai avuta.

Sembra che Shiloh non sia presente sul social network Instagram, forse per preservare la propria privacy. Quindi chi desidera essere aggiornato sulla sua attività può seguire la sua fan page numero uno, seguita da oltre 160 mila persone. E' qui che vengono pubblicate continuamente immagini che la riguardano.

Non è ancora noto quale percorso lavorativo intraprenderà negli anni, ma una certezza c’è già: Shiloh è nata per essere una star.

