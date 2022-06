Anche Angelina Jolie e Brad Pitt in tribunale. Ecco perché

Brad Pitt è su tutte le furie e vuole far causa alla ex moglie Angelina Jolie, Si preparar dunque un nuovo processo tra ex coniugi celebri, dopo lo spettacolo dato dalla causa Johnny Depp/Amber Heard.

Il motivo questa volta ha a che fare... con lo champagne. La coppia Pitt Jolie possedeva infatti una tenuta in Francia, Chateau Miraval, in cui produceva dello champagne. Dopo il divorzio la Jolie ha venduto la sua parte dello Chateau senza rispettare gli accordi pattuiti con Brad e già l'attore aveva portato in tribunale i documenti per la causa. Adesso si aggiunge un nuovo motivo di scontro: secondo Pitt, la Jolie ha venduto la proprietà "in malafede" a un oligarca russo. E questo solo per fare all'ex marito un grave un dispetto e rovinare la reputazione dello champagne prodotto a Miraval.

Brad Pitt si è infatti impegnato alacremente alla produzione del suo marchio di champagne, nella tenuta in cui, per ironia della sorte, la coppia si era anche sposata (era il 2014). Il brand del rosé di Miraval era diventato rinomato e, come adesso sostiene Pitt, è diventato, come testimoniano i documenti depositati in tribunale, "un business globale multimilionario e uno dei produttori di vino rosato più apprezzati al mondo". E Angelina, che non si è impegnata "per nulla al successo di Miraval" ha venduto la sua parte della tenuta, violando i patti, alla società di un oligarca russo "sconosciuto, con frequentazioni professionali dubbie".

Si tratta di Yuri Shefler dello Stoli Group, azienda che produce una nota vodka. Secondo i documenti depositati da Pitt, Shefler utilizza "tattiche commerciali spietate e frequentazioni professionali dubbie" che "mettono a repentaglio la reputazione del marchio che il signor Pitt ha così accuratamente costruito".

Se ci sarà il processo, se ne vedranno delle belle...

(foto Getty Images)