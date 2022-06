Johnny Depp: ecco come avrebbe bruciato 500 milioni di euro in pochi anni

Johnny Depp avrebbe bruciato 500 milioni di euro in 13 anni. Secondo quanto riporta il sito luxurylaunches.com, l’attore, fresco vincitore del processo che ha visto la sua ex moglie, Amber Heard, colpevole di diffamazione per mezzo stampa, avrebbe le mani bucate e le tasche quasi vuote (si fa per dire!).

Giusto pochi giorni fa, la star de “I Pirati dei Caraibi” ha cenato con una ventina di amici da Varanasi, uno dei più famosi ristoranti indiani di Birmingham. Depp ha pagato più di ventimila sterline per affittare l'intero locale, ordinare le portate migliori, bere fiumi di champagne e lasciare una grossa mancia.

E’ vero che l’ex moglie dovrà pagare 15 milioni di dollari (ridotti poi a 10,5), ma questo tesoro, a quanto pare, non basterà a Jack Sparrow, che tra yacht di lusso, regali a sei zeri per le fidanzate, quadri d’autore e tre isole alle Bahamas, rischia da sempre di rimanere sul lastrico.

“Johnny Depp è stato uno degli attori più pagati al mondo. Il suo patrimonio netto complessivo potrebbe essere stato di 650 milioni di dollari a un certo punto, secondo il suo ex business manager. Adesso? Circa 150 milioni di dollari”, scrive il sito statunitense.

Secondo il Telegraph, l’attore ha guadagnato 68 milioni di dollari solo per aver interpretato il Cappellaio Matto in “Alice nel paese delle meraviglie”. La saga dei Pirati in cui interpreta Jack Sparrow, invece, gli ha fornito poco più di 300 milioni di dollari. Nel capitolo di “Animali Fantastici” del 2020 per una sola scena ha messo in banca 16 milioni di dollari.

Depp ha accusato i dirigenti di The Management Group di essere stati negligenti nel gestire il suo patrimonio finanziario accumulato negli anni. TMG ha controquerelato Depp che a sua volta si è accordato per mettere fine alla disputa giudiziaria pagando a TMG una cifra mai rivelata.

Ma intanto l’attore sembra sereno a Birmingham, dove si trova per il tour non ufficiale dell’Inghilterra con Jeff Beck in vista dell’uscita a giorni di un nuovo album a due, tour iniziato mentre la giuria del processo per diffamazione contro l’ex moglie era riunita a Fairfax in Virginia.

Invece, Amber “è ancora sconvolta” per il verdetto, secondo “People”: “E’ frustrata e non capisce come i giurati siano arrivati alla decisione con la montagna di prove che il suo team aveva messo assieme”. La Heard vuole passare l’estate facendo la mamma, ma “sta valutando le prossime mosse legali”, ha detto la fonte. All’indomani del verdetto l’avvocatessa Elaine Bredehoft aveva dato per sicuro il ricorso in appello.

(Foto Getty Images)