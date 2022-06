Johnny Depp nel Regno Unito con Kate Moss

Nonostante le tensioni del processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, Johnny Depp ha trovato il modo di rilassarsi.

Da vera rockstar è volato nel Regno Unito per suonare in concerto con l’amico Jeff Beck e svagarsi con l’ex fidanzata, ma grande amica, Kate Moss. Secondo quanto racconta in esclusiva il tabloid Daily Mail, i due avrebbero festeggiato insieme per tutta la notte.

Al di là del chiacchiericcio rosa, Johnny deve alla top model una testimonianza speciale durante lo spinoso processo: Kate ha sbugiardato Amber Heard dichiarando di non essere mai stata buttata giù dalle scale all’epoca della loro relazione, durata dal 1994 al 1998.

Vada come vada, l’attore passerà buona parte della sua estate in Europa. E arriverà anche in Italia: il 17 luglio sarà a Perugia per la chiusura dell’Umbria Jazz; il 18 luglio al Festival del Vittoriale Tener-a-mente sul lago di Garda.

(Foto Getty Images)