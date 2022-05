Jason Momoa troppo innamorato del cibo italiano

L'Italia è una delle location scelte dalla produzione di "Fast X", decimo capitolo della saga - amatissima e fortunatissima - di "Fast and Furious". Nelle ultime settimane il ricchissimo cast (Vin Diesel, ovviamente, poi Brie Larson, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Michelle Rodriguez e Daniela Melchior) è stato protagonista sulle strade di Genzano, in provincia di Roma, e poi a Torino.

Nella lista di attori sopra riportata non abbiamo però segnalato forse il nome più atteso, ovvero Jason Momoa, che sarà il cattivo del film in questione. Attore amatissimo ad ogni latitudine, soprattutto dal pubblico femminile, deve la sua notorietà soprattutto al suo aspetto e alla sua prestanza fisica. Prestanza che però è stata messa a dura prova prima da un intervento chirurgico per l'asportazione di un'ernia, che non gli ha consentito di allenarsi come suo solito, e poi dalla cucina italiana che gli ha fatto mettere su qualche chilo di troppo.

Per sua fortuna i medici hanno dato il via libera al ritorno al training al buon Jason proprio durante la sua permanenza dalle nostre parti, e lui ha voluto ringraziare il nostro paese con un video su instagram dove mentre fa un po' di pesi e indicando la pancetta dice: "Italia! Guarda cosa mi hai fatto! Vedi tutto quell'amore... Ero uno scalatore di roccia, ora riesco a malapena a fare i pull-up. Questo è il primo giorno in cui posso tornare ad allenarmi. Sono passate sei settimane da quando mi sono operato per l'ernia. Quindi, ho cercato di rimettermi in forma questa settimana e sono tornato al lavoro."

(foto Getty Images)