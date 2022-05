J.Lo vuole sposarsi, Ben Affleck prende tempo. Ecco cosa sta accadendo

L’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck va a gonfie vele. Servizi fotografici di diverse testate lo raccontano ogni giorno. La coppia è ancora più felice dopo il suo annuncio al mondo intero di voler convolare a nozze.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, in diverse interviste, si sono impegnati a far funzionare la loro relazione arrivando così all’altare. Manca solo la data, e secondo le ultime indiscrezioni la bella J.Lo vorrebbe accelerare un po’ i tempi, mentre Ben non avrebbe alcuna fretta di sposarsi. La diva invece sarebbe impaziente, come tutte le donne, e starebbe già pensando ad un matrimonio in grande stile con una cerimonia spettacolare.

Secondo una fonte vicina alla star statunitense, la voglia di pronunciare il fatidico "sì" non è dettata tanto dalla paura di perdere l’amato fidanzato, se mai ci dovesse ripensare, ma nasce dalla necessità di formalizzare l’unione per cominciare una nuova vita da moglie e marito. Sulla location dell’evento invece pochi i dubbi, si farà lontano da Los Angeles, forse ai Tropici. Mentre sulla villa dove andare a vivere, la coppia non ha ancora sciolto le riserve. Ne hanno viste alcune ma ad oggi non è stato fatto nessun acquisto.

