Julia Roberts parla del film con George Clooney: sarà terribile!

Tra i film più attesi per il prossimo autunno c’è sicuramente “Ticket to Paradise” e la ragione principale è che vedremo Julia Roberts e George Clooney di nuovo insieme. E poi i due colleghi, ma soprattutto grandi amici, stavano alla larga dalle commedie romantiche da troppo tempo: quasi vent’anni lei e più di venti (ventisei a essere precisi) lui.

Il magazine Variety ha intervistato l’attrice-col-sorriso-più-bello-in assoluto al Festival di Cannes: "Ha troppo potenziale il film di Ol Parker per essere eccezionale”, ha detto con ironia. “Penso che sia così divertente, così come George e io insieme… probabilmente sarà terribile! C'è troppo potenziale perché sia fantastico, imploderà su se stesso. Dovrebbe essere la pubblicità del film 'Probabilmente sarà terribile'. Fortuna che il mio addetto stampa è su un aereo in questo momento!".

Diretto da Ol Parker, il film racconta la storia di due genitori divorziati che si precipitano a Bali per impedire alla figlia adolescente di buttarsi in un frettoloso matrimonio, come accadde a loro in passato.

La Vivian Ward di “Pretty Woman” di recente ha dichiarato che nella sua carriera le è capitato più volte di fare fatica a innamorarsi di una sceneggiatura… non con “Ticket to Paradise”.

